明年要裁1萬人「佔總員工9%」？ 瑞銀回應了





根據《路透社》報導，瑞士報紙《SonntagsBlick》在7日報導中表示，瑞士銀行（UBS）可能在2027年底裁員1萬名員工，占目前員工數的9%。

對此，瑞銀官方並未回應確切數字，但表示將「盡量將瑞士及全球的裁員數量保持在最低」。

瑞銀說：「這些職位縮減將在數年內完成，主要透過自然流失、提前退休、內部流動及外部職位的內置來達成。」

由於瑞銀於2023年收購了前競爭對手瑞士信貸（Credit Suisse）整合，近年來瑞銀都一直在裁員。據統計，瑞銀在2024年底約有11萬名員工，裁員1萬人相當於占整體員工的9%。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

