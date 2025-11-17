明年誰選嘉市長？藍軍焦慮「她」左右選局

民進黨立委王美惠（右三）轉明年嘉義市長選舉，民眾黨立委張●（「啟」的「口」在下面）楷（左）也意在問鼎，兩人都積極跑地方活動。（廖素慧攝）

明年嘉義市長選舉是全新戰局，民進黨提名立委王美惠轉戰市長，國民黨有白袍醫師表態，有議員、立委被點名，民眾黨也摩拳擦掌，但藍白兩黨的提名機制、是否藍白合都未定，黃敏惠未來動向也左右選局，使得目前選況仍混沌不明，基層焦慮。

王美惠確定轉戰市長選舉後，更加勤耕地方，市政相關活動、民間社團，都見得到她，與黃敏惠或鄉親都互動熱絡，竹園派出所新廳舍剪綵啟用活動上黃敏惠道賀王美惠獲得提名轉戰市長。

國民黨問政成績有口碑的議員鄭光宏、勤跑基層的議員陳家平都被點名，但都尚未表態，只有翁壽良醫師最積極，早於去年即掛宣傳看板。

鄭光宏說，黨內提名辦法未定、協調整合或辦初選、藍白合如何共推人選，這些關卡都應加快作業，人選才會明朗化，期待鄭麗文主席11月29日南下嘉義參加黨慶活動時能有具體進度。

兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏、馬英九時任的青輔會主委陳以真都是被點名的潛在選將，但王育敏被視為備戰嘉義縣長，陳以真曾選過民國100年嘉義縣立委、103年嘉義市長均功敗垂成，而其耐斯集團家族向來低調少涉選舉，她遭逢喪夫之痛的家庭變故後，現任吳鳳科大教職，淡出政壇。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，提名機制及作業期程都未定，有意爭取者各自努力，待黨中央提名作業底定後，再徵詢、協調，「藍白合」相關議題也須待中央研議。

民眾黨秘書長周榆修近日提及新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣規畫推出首長人選，希望明年3月以前能與國民黨確定民調整合方式。

民眾黨嘉義黨部主委張啓楷意在問鼎，他說，黨中央規畫最快11月底12月初會徵召市長人選，再與國民黨協商藍白合共推人選的公平機制，協調或民調都有可能。

