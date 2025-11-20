明年調薪好薪情可期待？ 六成民眾估薪資水準不變、五成估調幅０

國泰金融。路透社



國泰金11月國民經濟信心調查結果出爐！台灣民棟對景氣展望和消費意願上揚，股市樂觀及風險偏好亦走升，買房意願雖微幅上升，但賣房意願指數卻小幅下降，反映民眾賣房意願稍微保守。基本工資雖已調整，但六成民眾預期未來半年薪資所得維持不變，且近五成民眾預期單位不會調薪。

聯準會降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。11月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。

廣告 廣告

民眾對於基本工資調整後，對未來半年薪資所得的看法，結果顯示，達60%民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

基本工資調整後，民眾對明年調薪的預期方面，49%民眾預期明年任職單位薪資水準將維持不變，29%的預期調薪幅度將在0%至3%，達22%的民眾則認為在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於3%。

更多太報報導

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光

「全村希望」輝達財報將揭曉！程正樺：能否救全村 這次不一定、反彈恐有限