明年赴港澳登錄預算就編864萬？陸委會：大宗為「急難救助關懷簡訊費」834萬 維運僅30萬

[Newtalk新聞] 賴清德總統今年3月兩度主持國安高層會議後，發布「5大國安統戰威脅及17項因應策略」，即為俗稱的「賴17條」，其中包括：「提高國人赴中國旅遊風險意識，並落實各種登錄制度」。媒體今（7）天報導指出，立法院預算中心發現，陸委會明年編列赴陸登錄系統相關預算約864萬元，但台灣民眾赴大陸登錄比例竟不到「這個數字」，不禁表示「有精進空間」。對此，陸委會回應，有關國人赴陸港澳登錄系統的維運預算，明（115）年編列僅新台幣30萬元，但「急難救助關懷簡訊費」編列834萬，該會鄭重澄清並希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益的努力與用心。

陸委會說明，考量機關年度預算有限，在不排擠年度施政的前提下，有關國人赴陸港澳登錄系統的年度預算經費，每年僅能在2、30萬元的額度內勉力維持。有關立法院預算中心評估報告已標明864萬元係用於「完善國人赴陸安全協處機制、維護及宣導國人使用登錄系統等相關經費」，864萬元包含登錄和急難救助關懷簡訊費共兩大項目，且主要用於國人赴陸港澳時發送至國人手機的「急難救助關懷簡訊」之「通訊費」共834萬元，至於媒體關注的「赴陸港澳登錄系統」預算，屬於「一般事務費」，僅30萬元。特定媒體屢屢將兩項費用加總後，誤認該登錄系統每年需耗費860餘萬運營，實屬重大誤解，陸委會再度澄清，亦請各界莫再以訛傳訛。

陸委會強調，政府尊重國人重視隱私及個資保護，不喜透露個人出國或赴陸觀光旅遊行程，因此，國人赴陸港澳登錄系統採非強制性，國人可依意願自行決定是否利用該網頁登錄個人與緊急連絡人相關資料及聯絡電話，當發生天災、動亂、急難事件或有協尋需求時，政府能即時取得聯繫並提供必要的協助。政府對於國人登陸的個資，絕對有充分的保護，不會外洩，請國人放心。

陸委會指出，自112年陸委會建置該系統迄今年10月31日止，已有13萬5,079赴陸人次進行登錄。113年國人赴陸登錄共59,925人次，較112年成長11.86倍，經統計，自今年1月1日起迄10月31日止，國人赴陸登錄共70,114人次，較去年同期成長約25%。

依交通部觀光署統計，113年赴陸計2,770,284人次，登錄比率約2.16%，114年截至7月赴陸計1,797,364人次，登錄比率達2.57%，整體來說，呈現成長趨勢。為提升國人對該登錄系統的認識與接受度，未來將持續透過官網、社群媒體、例行記者會、張貼海報或發送宣導品等多元管道，向國人進行宣導及提醒，並規劃於今年好友港節及115年高雄「香港年宵」活動，現場發放宣傳L夾宣導品，另刊登農民曆、旅行公會會員手冊廣告，置於寺廟、座談會等適當場合供民眾索取，提升該會登錄系統的能見度及加深國人印象，並鼓勵國人於赴陸前可登錄該會「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以利政府可即時提供協助。

