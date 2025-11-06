明年赴APEC要遵「一中原則」？梁文傑提2014馬政府受辱經驗：明年狀況必不比當年好，但陸委會努力堅守地位、尊嚴

日前在南韓舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）順利落幕，期間的川習會更吸引國際重大關注，不過明年的APEC將在中國深圳舉行，日前中國國台辦更放話台灣若要參加遵守「一中原則」，引發社會擔憂。陸委會今（6日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，2014年前總統馬英九執政時，派副總統蕭萬長參加，整個會議有很多曲折，包括中國貶低我國會員國地位、蕭萬長各與美日雙邊會談被抗議、無法公開。他直言，當年尚且如此，明年狀況一定不會比2014年好，不過陸委會仍會審慎評估，努力堅守我國會員國地位和尊嚴。

有媒體提問明年APEC在深圳舉行，國台辦昨稱台灣若要參加必須符合一中原則，根據陸委會評估所謂「符合一中原則」可能對我國明年參加構成哪些具體影響？



梁文傑回應，對岸的立場已經表示得很清楚，如果台灣要參加明年深圳的APEC會議，前提就是要符合一個中國原則。他說，何謂符合一中原則，大家可以參考2014年同樣在對岸舉行的APEC，當時是派前副總統蕭萬長出席，但在整個過程中一直用各種方式來貶低台灣會員國地位。



梁文傑指出，包括中國不按照APEC慣例派特使來提出邀請，而是當作兩岸事務，派國台辦副主任過來；另外，蕭萬長先生當時在會議期間跟時任美國國務卿凱瑞（John Forbes Kerry）、已故前日本首相安倍晉三進行雙邊會談，皆受到對方抗議，整個APEC期間，就會談的發生和事實都無法對外公布，一直到返國才敢對外透露。



梁文傑直言，那時整個參加過程有很多曲折，也看到對岸其實對於堅持的原則是密不透風的，2014年還是前總統馬英九的執政時期，當時尚且如此，明年狀況一定不會比2014年好，因此陸委會也審慎評估各種狀況，並努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。



梁文傑也說，距離下屆APEC還有一年，這期間雙方關係也許會改善，國際情勢可能同樣會有變化，因此現在講這些還太早，現在只是用2014年的例子來告訴大家，陸委會預想到未來可能有的一些情況，重申將努力守住我方會員國地位和尊嚴。

