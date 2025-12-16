明年起全體上市櫃適用 提前30天揭股東會議事手冊

（中央社記者蘇思云台北16日電）金管會今天表示，為了讓投資人提早了解上市櫃公司股東常會議案內容，分3階段要求企業，明年起為第3階段、即所有上市櫃公司都要在股東會前30天揭露股東會議事手冊與會議補充資料，統計明年新增適用的上市櫃公司共1258家。

金管會證期局副局長黃仲豪指出，為配合推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，以分階段方式，擴大應提早上傳議事手冊及年報等資料的上市櫃公司範圍。

根據新規定，全體上市櫃公司股東常會從原本21天前提早到30天前揭露股東會議事手冊與會議補充資料，以及原本7天提早到14天前將年報電子檔傳送到指定的資訊申報網站。

黃仲豪解釋，第1階段自2022年起要求資本額達100億元以上或外、陸資持股比率合計達30%以上者，應分別在股東常會開會30天前及14天前上傳議事手冊及年報；第2階段2024年再擴大將資本額20億元以上、未滿100億元的上市櫃公司納入應提早上傳範圍。

明年則屬第3階段，黃仲豪表示，合計上市櫃公司共新增1258家適用新規，分別為上市公司512家，上櫃公司有746家。

如果公司未在期限內提前揭露申報可能面臨哪些罰則，金管會說明，依照證交法，年報延後申報可對公司負責人開罰，罰鍰金額為新台幣24萬元到480萬元；議事手冊須符合申報規定，若未符合，證交所會先發函改善，1年內若違規2次可罰違約金，開罰金額在1萬元到100萬元。（編輯：楊凱翔）1141216