明年起公費疫苗政策大改革！ 疾管署公布3大重點：與國際接軌
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
衛福部疾管署今（23）日宣布，為使我國疫苗政策持續與國際接軌並更臻完備，明年將實行3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗升級、長輩流感疫苗升級及調升疫苗接種處置費，以完善對民眾健康之保障。另兒童輪狀病毒疫苗已獲行政院同意納入公費項目，規劃將於明年編列116年度預算，預計116年實施。
疾管署提到，新型肺鏈疫苗包括20價、21價已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年3月及9月會議決議，同意轉換單劑新疫苗接種，取代原本2劑疫苗。
疾管署說明，目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。因此，成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，依肺鏈疫苗成人公費對象[65歲(含)以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類]之不同接種情形，分2階段開打，估計第一階段約有245萬人，第二階段約有34萬人符合資格。
疾管署指出，第一階段為明年1月15日起，針對從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲且與前劑間隔滿5年後接種；第二階段預估明年中後，對象為僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。肺鏈疫苗再升級新型疫苗後，僅需一劑即可獲得完整保護，讓民眾接種更方便，有助提升接種完成率，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的發生。
針對「機構長輩流感疫苗升級」部分，疾管署指出，加強型流感疫苗英美加澳多國已為長者接種；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種加強型流感疫苗在長者保護效果相近；經綜合評估整體成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，將自明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗，目前兩種加強型流感疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者；因此，依疾病風險考量，將優先提供長照及安養等機構之65歲以上長輩接種，加強保護力，降低機構長輩流感重症和群聚感染發生。
此外，疾管署表示，我國自107年起擴大全面提供預防接種合約院所公費疫苗每劑新臺幣100元接種處置費，但已無法反映現今有形和無形成本的增加；另考量幼兒常規疫苗接種事前評估較耗費人力及內容複雜，因此行政院已於12月18日核定，將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，並已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計明年3月1日實施，以鼓勵院所持續提供方便且優質的疫苗接種服務及照護幼兒健康。
