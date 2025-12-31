明年起動滋券轉型運動幣 擴大發放16歲以上皆可領

為了鼓勵16到22歲的國民做運動、看比賽，體育署自2023年起，每年發放每人500元的青春動滋券。但2025年的抵用金額約1.8億元，未達3億元目標，加上體育署升格運動部，以推展全民運動為目標，運動部宣布，青春動滋券從2026年起，將轉型為「運動幣」，擴大發放對象為16歲以上國民。

運動部政務次長黃啟煌表示，「我們不是要去灑錢，我們是希望透過一點點政策的引導，讓更多的人會因為這樣小小的一個誘因，來多做一些運動。」

廣告 廣告

希望更多民眾參與各類運動體驗，運動部預計發放60萬份、每份面額500元的運動幣。2010年1月1日前出生的國民，都可在2026年1月26日至2月8日到動滋網登記，在2月12日抽籤。而且抵用範圍更新增開放「添裝備」類別，每人最高抵用200元，使用期間從3月1日到12月31日。

民眾林小姐說：「會啊，還是會啊。因為他可以用的地方很多啊，所以還是會想要登記。」薛先生則認為，「運動中心的健身房也不錯，一次50元可以，500塊可以玩10次。」

隨機訪問民眾，無論有無運動習慣皆表示有興趣登記抽籤。運動部也說明，「添裝備」可買運動衣鞋、用品或器材，而廠商要先登記，成為合作店家。

黃啟煌指出，「應該要是運動用品社以上，如果是某一個文具行，他有在賣那個籃球，那個可能就不太容易。」

黃啟煌說，裝備抵用200元，是避免民眾集中在單一大型廠商消費，而200元是小額誘因，增加額外消費，預估產生約2倍、2.5億元的經濟外溢效益。