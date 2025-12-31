明年起禁家戶廚餘養豬 台中補助1萬戶廚餘機5000元

社區回收室擺上新的廚餘桶，管理員還要留意，就怕有人把未瀝乾的廚餘丟進去。中央宣布明年起禁止家戶廚餘養豬，很多社區得自己找業者清運，也衍生不少問題。

社區管理員陳先生表示，「一週才收一次，每個社區的量不一樣，有時候像我們這邊平均4、5天就滿了。萬一變成一桶半、一桶多，你業者另外那桶是不是也要以每桶600的價格跟我算。」

社區住戶許小姐則指出，「如果我們滿了之後該怎麼辦呢？就是這狀況，所以我們一直覺得整個政府沒有配套措施。」

廣告 廣告

以台中市西區這處社區來說，原本家用廚餘的清運是以月計，但現在將以桶來計費，除了數量難以管控，廚餘處理費增加後，住戶管理費可能也會調漲。台中市府宣布，元旦起將補助每戶5000元，購買廚餘機費用，但總額僅有1萬戶，不少民眾認為根本看得到吃不到。

社區主委江先生認為，「不買廚餘機的，我們就得要把廚餘丟到垃圾裡面去，但管委會很難去掌控你的住戶對垃圾、廚餘處理的乾淨度。」

台中市議員陳淑華直言，「明天新的政策就要上路，台中市政府到現在因應的方法政策不明。」

民代表示，台中市每日廚餘約250噸左右，其中來自家戶的約有180噸，台中市有116萬戶，廚餘機的補助是杯水車薪。環保局強調已經積極協調，大部分社區由原業者協助清運。

台中市環保局清潔科股長邱煥宗說明，「經協調雙方合意由原清除業者託運，共有609社區佔90%比例，僅有少數社區大樓目前仍在溝通協調中。」

環保局表示，原本調查有692處社區有處理問題，目前有609處由原業者收運，另外25處將由清潔隊收運，其餘還在協談中。經發局也回應，補助廚餘機是追加預算，如果提早用罄就會停止，未來將視狀況研議是否增加。

更多公視新聞網報導

北部養豬戶暫緩載運廚餘 團膳業者籲廚餘分級再利用

花蓮廚餘暫堆鳳林環科園區 上千桶廚餘待去化

農業部評估廚餘養豬 先禁家戶、開放事業廚餘

