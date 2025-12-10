明年起禁止未投保者租借 中市YouBike「保」障再升級

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市政府宣布，明年1月1日起，未完成YouBike 2.0與YouBike 2.0E公共自行車保險登錄的使用者，將被全面限制借還車，無法使用共享單車服務。交通局長葉昭甫表示，此措施以市民安全為優先考量，希望透過完善的保險制度，讓騎乘公共自行車更安心。

葉昭甫說，台中每天約有6至7萬筆 YouBike 騎乘紀錄，規模接近捷運綠線日運量，高峰期是今年10月，單日曾達7萬1300人次，並在11月28日再創新高，突破7萬3000人次；隨著使用量持續攀升，強化安全保障與投保覆蓋率成為迫切任務。

交通局指出，今年4月1日已率先針對未投保者限制使用電輔車YouBike 2.0E，以及未完成意願調查者不得使用一般款YouBike 2.0，實施後投保意願大幅提升，目前市民投保率達96%；為進一步保障使用安全，市府將自2026年起全面落實「未投保不得租借」，所有車種一體適用。

交通局說，明年起所有YouBike車輛皆需完成既有傷害保險加保，未完成投保者無法透過系統借還車，現場也不提供手動借車服務。市府已要求營運商微笑單車依規調整系統，確保「未投保不得租借」有效上路。

交通局指出，YouBike的保險為免費投保，若騎乘期間發生意外導致死亡、失能或住院，可提出醫療文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額100萬元，未滿15歲者最高69萬元，住院日額補助最高每日1000元。交通局強調，後續持續檢討並強化宣導，讓市民更加安心使用公共自行車。