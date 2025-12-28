明年起租金補貼加碼挺婚育家庭 內政部籲立院儘速通過中央總預算

內政部表示，「青年婚育租屋協助支持專案」自明年1月起將針對婚育家庭提供租金補貼補助金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。 圖：內政部 ／ 提供

內政部提出「青年婚育租屋協助支持專案」，自明年1月起將針對婚育家庭提供租金補貼補助金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，以具體行動支持婚育家庭。內政部說，規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行的措施，對於中央政府總預算案審查進度延宕，內政部也呼籲，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案

內政部指出，自明年1月起，300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。另在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，以營造婚育友善環境，只要民眾敢婚、敢生，政府將全力給予支持。

內政部說明，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持，鼓勵年輕朋友敢婚、願生與樂養。中央今年分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都，釋出1,022戶的婚育宅，總計受理件數逾2,700件，相當熱門搶手，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給，明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾1,000戶。

內政部提到，另育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

內政部表示，包租代管社會住宅第5期計畫已於10月1日啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年1月1日起修繕補助最高可領6,000元，守護孩童安心長大。有租屋需求的婚育家庭可至國家住都中心官方網站或洽詢國家住都中心委託的租賃住宅服務公會與業者。

內政部強調，新婚與育兒家庭最需要的是全面性且長期不間斷的政策支持，內政部規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施。

內政部說，惟115年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

