明年起肺鏈疫苗升級改單劑 機構長輩打加強型流感疫苗

疾管署長羅一鈞今天(23日)在例行記者會中宣布台灣參考國際做法，將於明年施行3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗再升級，接種單劑新型肺鏈疫苗取代現行2劑疫苗；明年也將採購20萬劑加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構長輩施打；並全面調升合約醫療院所的公費疫苗接種處置費。

目前我國肺鏈疫苗政策是針對65歲以上長者、高風險族群、55至64歲原住民提供公費接種，包含13價(PCV13)與23價(PPV23)疫苗各接種1劑。疾管署長羅一鈞23日指出，英、美、加、澳等多國皆已使用新型肺鏈疫苗，包括20價或21價疫苗，依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當，因此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今年3月及9月會議決議將我國肺鏈疫苗轉換為單劑新疫苗(20價或21價)接種，取代原本2劑疫苗。

羅一鈞表示，目前輝瑞的20價肺鏈疫苗已取得國內藥證，使用於自費市場；默沙東研發的21價肺鏈疫苗預計於明年4月取得國內藥證。疾管署規劃自明年1月15日起依肺鏈疫苗公費對象的接種情況，分2階段開打新型肺鏈疫苗，估計第一階段約有245萬人；之後將視施打狀況，預計明年中再開放第二階段，主要是僅接種1劑13價或15價疫苗且滿1年者，約34萬人符合資格。他說：『(原音)第一階段的對象就是原來的公費對象，如果還沒有打過任何一劑的肺鏈疫苗，或者是只有打過1劑23價的疫苗，另外還有一類小的對象就是說是65歲以前已經完整接種，但是已經跟前一劑接種滿5年，而且也有滿65歲以上的話，這3類對象是在1月15號開始可以來接種我們新肺鏈疫苗。』

羅一鈞指出，新型肺鏈疫苗僅需接種1劑即可獲得完整保護力，讓民眾接種更方便，有助提升接種率，避免漏接，以降低感染肺炎鏈球菌併發重症風險。

羅一鈞並表示，考量許多國家已為長者接種加強型流感疫苗(包括含佐劑疫苗和高劑量疫苗)，經ACIP同意，疾管署將自明年秋冬投入新台幣7、8千萬預算，導入首波20萬劑加強型流感疫苗，目前兩款加強型流感疫苗均已取得國內藥證，將優先提供長照及安養機構65歲以上長輩接種，以加強保護力，降低機構長輩流感重症與群聚感染風險。

此外，現行醫療院所供公費疫苗接種處置費為每劑新台幣100元，考量人事與相關成本增加，疾管署將自明年3月1日起調升費用，6歲以下幼兒每劑調高為200元，一般民眾則每劑150元。

羅一鈞表示，除3項疫苗新政策外，考量輪狀病毒是嬰幼兒嚴重腹瀉的主要病因，世界衛生組織(WHO)建議所有國家將輪狀病毒疫苗納入國家免疫接種計畫，因此，行政院已同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，將於明年編列2027年度預算，並於2027年實施。(編輯：宋皖媛)

