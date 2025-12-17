明年起郵局「國際掛號小包」取消簽收！過渡期提供10元郵資減免

自115年1月1日起國際掛號小包停止提供收件人簽收及書面查詢服務，並將於明年1至3月提供每件10元郵資減免優惠，作為過渡期間配套措施。 圖：翻攝自中華郵政官網

[Newtalk新聞] 為了配合國郵政聯盟相關政策，中華郵政宣布，自115年1月1日起國際掛號小包停止提供收件人簽收及書面查詢服務，若遺失仍可申請補償，並將於明年1至3月提供每件10元郵資減免優惠，作為過渡期間配套措施。

中華郵政近日公告，配合萬國郵政聯盟政策，各國郵政自115年1月1日起取消國際掛號小包(不含大陸地區)簽收及書面查詢服務，因此民眾將無法再取得收件人簽名，也不提供書面查詢，但仍可透過官網查詢郵件投遞狀態，以掌握郵件處理及配送情形，這次調整僅涉及取消收件人簽收及書面查詢服務項目，國際掛號小包若發生遺失、被竊或毀損情形，仍可依郵政相關規定申請補償，補償機制不受影響。

對此，中華郵政進一步指出，後續窗口收寄系統或EZPost系統將自動把國際掛號小包的郵件號碼從R開頭轉換為L開頭，以符合寄達國郵政郵件處理需求。因此明年1月1日前已於EZPost製作完成國際掛號小包託運單(R開頭條碼)，務必於114年12月31日前完成交寄；若在那之後交寄者，需在EZPost重新製作國際掛號小包託運單(L開頭條碼)，才能受理。

另外，配合國際掛號小包服務內容調整，中華郵政表示，自115年1月1日至3月31日止，提供每件新台幣10元郵資減免優惠，作為過渡期間配套措施，以維護用郵民眾權益，但強調上述優惠屬限期措施，並非永久性調降收費，未來是否調整相關費率，仍將視實際營運量及整體國際郵政情勢再審慎評估。

依據中華郵政寄往日本300公克各類小包收費標準，國際平常小包郵資108元，國際掛號小包郵資173元，國際e小包郵資140元。

