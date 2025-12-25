明年起長照3.0擴大給付對象 低收入戶每人每月加發1千元

2026年即將到來，衛福部公布多項明年新制，首先是長照3.0計畫，從明年元旦起，除了原本服務對象外，將擴大新增全年齡失智且失能者，以及符合「急性後期整合照護計畫」PAC收案對象、且長照2級以上者，預估約有74.5萬人受惠。

在疫苗接種部分，只要年滿6個月以上民眾，到明年2月底前，都可免費接種新冠疫苗；公費肺炎鏈球菌疫苗則是改為20價PCV，提供65歲以上長者等高風險族群接種。

台北市民王小姐說：「高年齡的人，然後他可能生病或者是有其他的疾病，但是家人就是要上班，沒有辦法照顧到他們，這樣長照3.0就是會對他們比較好。」

台北市民黃先生認為，「現在是自費新冠疫苗，所以有些診所不一定會進，如果是全民接種又是有政府補助，應該會更容易找到可以接種的診所。」

另外，針對國民年金被保險人暨未參加社會保險之生母生育補助，每胎生育給付加上生育補助，可以領10萬元；國健署則是補助45到74歲民眾，每人終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」公費篩檢，希望有助於胃癌防治，預估約有60萬人受惠。

台北市張小姐表示，「它如果起步先從胃癌篩檢這個部分做，也是可以啦，慢慢的，其他的這種健檢也可以進來變成健保。」

此外，為了加強照顧弱勢，針對政府列冊中低收入戶等弱勢族群，除了原有生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每月加發750元生活補助，從2026年1月起到2027年1月底，預計發給13個月，約可照顧54萬5000人。