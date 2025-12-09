明年起 台東重陽禮金2千元、代繳70歲以上長者健保

台東縣府今天宣布老人健保及重陽禮金兩項老人福利政策，台東縣老人會常務監事李春成感謝。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長饒慶鈴宣布，自明年起將推出兩項重大長者福利加碼措施，包括將重陽節敬老禮金由500元提高至2000元，以及縣府將為年滿70歲且設籍台東滿一年之長者代繳健保費自付額。兩項措施將嘉惠全縣超過9成長輩。

縣長饒慶鈴強調，全縣65歲以上長者在10月底已達4萬3364人，佔人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝「在地安老、幸福共老」的方向施政。明年起設籍台東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年台東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的500元，加碼為2000元，兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。

廣告 廣告

社會處長陳淑蘭指出，兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6868名70歲以上。

縣政府指出，未來仍會持續推動健康促進、銀髮志工、社區共餐、青銀共融等計畫，期盼讓每位長者在台東不僅享有更完善的福利，也能在社區中活躍參與、保持身心健康，讓幸福在台東代代傳承、加倍延續。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

雙北有感！花蓮近海19:24規模5.7地震 最大震度4級

