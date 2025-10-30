明年起 盜採砂石最重判無期

高雄美濃爆發農地盜挖慘狀被形容宛如「大峽谷」，引發社會憤怒，經濟部30日預告修法，兩大面向嚴懲非法盜採，除行政罰金提高2倍，更首次祭出刑責，凡有營利行為者得課5年徒刑，所挖坑洞造成人員重傷或死亡，更處無期徒刑，罰金加重到1億元，經濟部形容此「判很重」。

過去非法採石行為，僅有行政罰500萬，完全沒刑責，造成盜採者橫行肆虐。經濟部說明，這些販售盜採土石或利用遺留坑洞取得額外不法利益者，多為大規模操作，對自然環境及公共安全產生重大威脅，因此修法加強嚇阻。

這次修改為《土石採取法》第36條，針對陸域未經許可採取土石情形，首先把罰鍰上限提高兩倍，來到1000萬台幣，同時裁處當下，執法機關可直接沒收違法機械設備及載運車輛。

其次祭出刑責，對「意圖營利」的未經許可採取土石行為，處5年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡者，將依情節加重刑罰，最高可處無期徒刑，罰金亦提高到新台幣1億元。

經濟部地質調查及礦業管理中心副主任賴欽亮直說：「這判很重。」只要有載運出去、回填等營利行為，就是可裁處5年刑期。若是所挖坑洞，造成民眾摔成重傷或死亡，更可依情節處無期徒刑。

至於行政罰的部分，他說除了罰金加倍外，最重要是可當下直接沒收怪手、砂石車等，這也很有嚇阻作用，賴欽亮說，因為沒有工具業者就無法再進行非法行為。至於刑責部分，是在行政罰後，要等警方檢調蒐證，交由法院量刑。

這次修法地調中心已事先跟各主管機關、地方政府、砂石業者溝通過，因此僅有7天意見反應期，之後草案將報行政院，再移請立法院審議，三讀後由總統公布，實施時間點會落在明年。