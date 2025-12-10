明年農曆年前鄭習會？ 國民黨：目前完全沒有這樣的規劃

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

媒體報導，國民黨主席鄭麗文將於明年農曆年前後登陸，與中共總書記習近平「鄭習會」。國民黨文傳會主委吳宗憲今澄清，「目前完全沒有這樣的規劃」，並否認該報導的條件說，表示歷任黨主席也不會拿任何條件交換任何事情。

吳宗憲表示，該新聞報導「內容完全不實」，昨天已發律師函，要求新聞下架，請媒體盡企業社會責任，也批賴政府「用造謠執政的政府值得人民信賴」？

