明年選舉台南有危險？劉寶傑曝當地人「還是有點不爽」
九合一選舉即將在明年舉行，其中高雄市和台南市長選舉備受各界高度關注。對此，資深媒體人劉寶傑認為，台南人還是有點不爽，以台南溪北地區為例，當地今年先後歷經地震和颱風，先是地震震倒不少房子，接著被颱風重創後又發生救災爭議，民進黨立委王義川甚至稱「現在沒有事比大罷免重要」，這不就是把災民當孤兒嗎？「你說沒有怨嗎？怎麼可能」。
劉寶傑在10日播出的網路節目《下班瀚你聊》被主持人黃暐瀚問到「台南高雄會不會掉」時表示，如果民進黨派出立委賴瑞隆參選高雄市長，賴有機會當選，如果不是賴「其他都沒有機會」，國民黨立委柯志恩當選市長的機率會比較大。
劉寶傑指出，政治學理有分「政黨取向」、「候選人取向」和「政策取向」，台灣主要是看前兩者，越大的選舉候選人取向越重要，如高雄市長選舉的候選人傾向就很重要。他直言，自己原先認為林岱樺有機會，但她後來被鬥臭了，邱議瑩的部分，則會有很大爭議，因此在他看來，就候選人而言，賴瑞隆和柯志恩的機率比較大。
台南市方面，劉寶傑接著說，台南的問題是「會是民進黨立委陳亭妃參選嗎」，他點出，陳當選市長的機率很高，原因是其與總統兼民進黨主席賴清德的關係不是很好，「人家覺得說我在野投，我投我也表示一種不爽」。
劉寶傑認為，台南人基本上還是有點不爽，以自己的太太出生地白河所在的台南溪北地區為例，該地區今年歷經地震和颱風災情，先是地震震倒不少房子，接著被颱風重創後又發生救災爭議，王義川甚至稱「現在沒有事比大罷免重要」，這不就是把災民當孤兒嗎？「你說沒有怨嗎？怎麼可能」，此外，光電也在北門引發民怨。最後，劉寶傑坦言，台南其實是危險，但陳亭妃有個好處，就是有點「反賴」的味道，只是現在討論還太早。
