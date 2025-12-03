明年遺產稅免稅額有變？「股東」繼承人申報少看這項，慘補稅還被罰錢

2025年倒數最後一個月，財政部11月27日公告明（2026）年發生繼承或贈與案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額，由於明年適用的消費者物價指數（CPI）與上次調整年度相比，均未達應調整標準，因此稅額標準未變。另外，值得注意的是，針對股東生前借錢給公司，但直到死亡日都未獲清償，是否要申報遺產稅？財政部也做出說明，

​依遺產及贈與稅法第12條之1規定，遺產稅、贈與稅的免稅額、不計入遺產總額、各項扣除額及課稅級距金額等，逢CPI較上次調整上漲達10% 以上時，隔年起將按上漲程度調整，以反映國人經濟情況，減輕物價上漲帶來的負擔。調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。財政部說明，遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為2022年、不計入遺產總額之金額及各項扣除額上次調整為2024年、課稅級距金額上次調整為2025年，上述適用之消費者物價指數與2026年適用之指數相較，未達應調整標準，均免予調整。

2026年發生之繼承或贈與案件，適用標準如下，遺產稅免稅額為新臺幣1,333萬元；不計入遺產總額之金額包含被繼承人日常生活必需器具100萬元與職業工具56萬元；扣除額方面，配偶扣除553萬元、父母扣除138萬元、喪葬費扣除138萬元，重度身心障礙特別扣除額為693萬元。贈與稅方面，免稅額每年每人為244萬元。課稅級距方面（遺產稅與贈與稅稅率相同）：稅率10%適用於遺產淨額5,621萬元以下、贈與淨額2,811萬元以下；若淨額超過此門檻至上限（遺產1億1,242萬元、贈與5,621萬元）者，稅率為15%；超過上限者則為20%。

另一方面，財政部2日發布新聞稿提醒，「股東生前借錢給公司至死亡日未獲清償，記得列入遺產稅申報！」申報遺產稅時，除了被繼承人持有的股票或投資，還要檢查公司帳上的「股東往來」科目，若被繼承人生前把錢借給公司、尚未收回，公司帳上貸方餘額就算是對公司的債權，必須併入遺產申報，否則可能要補稅並受罰。國稅局舉例，某公司在股東過世當天仍欠其600萬元，但繼承人在遺產稅申報時漏未申報此項債權，除補稅外並依遺產及贈與稅法第45條規定處以罰鍰。國稅局提醒，持有未上市（櫃）公司股票者，家屬應主動向公司調閱資產負債表與股東往來明細，確認是否有未收款項。

