明年遺產稅扣除額 不變

財政部日前已公告，明年發生的繼承案件適用免稅額、不計入遺產總額之金額、各項扣除額及課稅級距金額等額度，都與今年維持不變，例如直系血親卑親屬扣除額維持56萬元。

財政部說明，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅免稅額、被繼承人之配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母扣除額、喪葬費扣除額及身心障礙特別扣除額等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整指數累計上漲達10％以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

財政部日前公告，明年適用的CPI與今年適用的指數相較，未達應調整標準，因此都免予調整。

舉例來說，2026年發生繼承案件，可自遺產總額中扣除的直系血親卑親屬扣除額金額，為每人56萬元，被繼承人若遺有未成年子女，並可依照年齡距屆滿成年18歲年數，每年加扣56萬元。

依遺贈稅法規定，繼承人為直系血親卑親屬者，每人可自遺產總額中扣除56萬元。其有未成年者，並得依照其年齡距屆滿成年的年數，每年加扣56萬元。「距屆滿成年之年數」，依規定，不滿一年或餘數不滿一年者，以一年計算。

舉例來說，被繼承人陳先生（化名）今年3月1日過世，遺有兒子阿強（化名）2017年2月1日生、女兒小美（化名）2012年11月1日生，由於阿強在陳先生死亡時已成年，可扣除直系血親卑親屬扣除金額為56萬元；而小美距離18歲成年尚有五年又八個月，可加扣年數為六年，每年可加扣除56萬元，六年可多扣除336萬元，因此小美部分的扣除額為392萬元。陳先生遺產稅直系血親卑親屬扣除額合計為448萬元。

