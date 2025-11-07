明年還是小龍女嗎？李多慧被問續約問題 尷尬吐5字

李多慧熱愛啦啦隊工作。（圖／台灣樂作創益協會提供)

今年職棒球季進入尾聲，啦啦隊女孩們的明年動向備受關注。來台3年、去年從樂天桃猿轉隊到味全龍擔任「小龍女」李多慧今（7日）擔任台灣樂作創益協會2026年度公益代言人，被問及續約動向，笑容尷尬的在台上不知所措。

李多慧被問到續約問題，頻頻發出「呃」的聲音，接著才說「應該..看一下...」是否要等球團公佈？她則輕輕點頭，強調自己很喜歡啦啦隊這份工作，一定會繼續應援。

李多慧7日開心陪小孩玩。（圖／台灣樂作創益協會提供)

她經營Youtube頻道已有99萬訂閱，她興奮期待達到百萬訂閱的那一天，也開心在規劃慶祝活動，「我一直在想，要辦見面會還是要捐款，想幫助更多台灣朋友們。」

廣告 廣告

她透露，捐款金額、單位等細節都還在思考，目前還未確定。她前陣子捐贈30萬給花蓮震災，已把「買車預算」花光，如今又要再捐款，離買車心願越來越遠，她哭笑不得的說：「對！所以要更努力工作」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這

租客神還原交屋！房東查驗見「地板亮到發光」 感嘆：像是失戀了