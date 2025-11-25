明年還有普發現金嗎？卓揆、綠委不同調

明年是否仍會有普發現金？行政院長卓榮泰今（25）日在立法院備詢時表示，即使稅收超過預算數，也不應該定額放在普發現金，國家有更重大的需求，應依照國家最需要的實際用途做全盤性規劃。此番發言是回應民進黨立委吳琪銘詢問，若明年財政及還債都沒有問題的前提下，是否優先考慮普發現金。

吳琪銘在總質詢時指出，我國出口已創新高，財政部最新公布的10月份出口金額達到618億美元，不僅是史上新高，也突破600億美元大關，創下近15年來最大的漲幅。累計1至10月出口達到5144億美元，也提前刷新了歷史紀錄。他進一步提到，賴清德總統在演講中表示台灣目前人均GDP已達到3萬8000多美元,已超越日本、韓國的3萬6000元至3萬7000元，並有機會於明年突破4萬美元大關。

對於出口表現，卓榮泰回應，10月份出口創新高，增加比例達到49.7％，且1至10月份為5144億美元，年增率達到31.8％。他強調，高科技產業、ICT產業占了相當大的比例，這代表台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府會繼續保持台灣在國際上的領先地位。

針對明年稅收預估，卓榮泰直言政府現在比較保守，因為在美國關稅談判之後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大。他說，我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿了若干變數，所以明年政府會採取比較保守的估計。

卓榮泰強調，即使稅收數超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，國家有國家更重大的需求，比方國家安全、救災準備、科技發展。他表示，如果政府能夠橫平性考量，國家才有整體性、向國外競爭力，所以若稅收的的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，來做全盤性的規劃。

聽完卓榮泰說明後，吳琪銘仍建議，全民民眾期待，如果在財政、還債能力沒有問題的情況下，行政院還是要考慮一下是否還稅於民。

