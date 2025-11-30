明年還能買台積電？ 金融業私藏10檔個股大公開

2025年歲末年終，明年股市走向成為所有投資人最關注的議題，一份最新投資趨勢調查指出，超過6成金融業者押注台股衝破3萬大關，更點名看好「1+10」熱門個股。

談到2026年台股走勢，國內金融業者有67.4％預期會突破3萬點，最集中的預測區間落在30001至31000點，占比高達34.8％，更有17.4％預測飆破32000點，反映出台灣在AI浪潮中，憑藉科技與半導體的獨特優勢，讓台股保持穩健信心。

金融業者雖預期台股有高點潛力，但震盪幅度不容低估，預判台股低點仍會撐在24000點之上，有43.4％預測介於24001點至26000點區間震盪。

過半金融業者看好2026年台股突破3萬點，30.4％預測低點落在2.4至2.5萬點（遠見提供）

2026年產業首選：半導體

在資產配置方面，73.9％建議首選股票，其次才是ETF。

若聚焦在具體產業，更能看見清晰的投資地圖。逾9成金融業者力挺半導體產業，與AI資本支出狂潮，推動從晶片到資料中心的基礎建設全面升級趨勢一致。其次有60.9％看好電子零組件產業。

至於概念股，超過8成的金融業者建議布局AI概念股，同時散熱概念股也獲得58.7％支持。這突顯AI帶動的需求尚未結束，供應鏈中的每個環節仍是市場關注的焦點。

有93.5％金融業者看旺半導體，台積電仍是推薦首選。（遠見提供）

2026年個股首選：AI強勢股

從個股來看，金融業的「私房推薦個股」，勾勒出台灣AI供應鏈的核心強勢股。

台積電董事長魏哲家日前出席美國半導體產業協會（SIA）頒獎晚宴，連喊3次「不夠」，強調目前產能無法滿足先進製程的強勁需求，毫無疑問成為金融業的首選投資標的，獲71.7％支持，反映其在全球先進製程中的不可取代性。

除此，電源管理、伺服器組裝、AI組裝鏈也具長期的成長動能，金融業選出10檔值得關注的個股名單，依序為台達電、鴻海、奇鋐、聯發科、廣達、台光電、創意、世芯、日月光、緯穎。

2025年台達電老牛翻身，金融業者持續看旺未來營運。（翻攝台達電官網）

這份調查來自《遠見》從10月27日至11月10日展開的「2026投資趨勢大調查」，針對金控、銀行、投信投顧、證券與期貨等專業投資機構進行，共回收46份有效問卷。