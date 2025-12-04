明年釋逾500職缺 瓦城集團廣徵跨2類人才

▲董事長徐承義日前出席「35週年集團主管菁英榮耀晚宴」，親自表揚全台優秀主管並勉勵現場夥伴。（圖／瓦城集團提供）

[NOWnews今日新聞] 瓦城泰統集團今年度穩健發展，營運動能持續強勁，前三季營收46.17億，創下歷史同期次高，EPS達6.52元，展現集團優異營運能力，全年營收更有望再創亮眼佳績。隨著集團全球研發中心已於近日啟用，美國首店亦迎來試營運的倒數，為因應快速擴張與國際化需求，集團宣布明年度將釋出超過500個職缺，涵蓋餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員，同時也積極網羅跨產業人才與科技背景的專才，期待吸引更多具備國際視野的夥伴加入，共同迎接集團新一年的成長挑戰，穩步邁向30500目標。

展望明年度，瓦城泰統集團表示，將持續以多品牌策略精準展店，全年將以雙位數店成長為目標，深化布局全台重要商圈。在人才需求殷切之下，集團亦將持續優化具有競爭力的薪酬福利和培訓計畫，每年皆固定根據同仁考核表現，進行調薪與升遷，優秀同仁一年內薪資調幅有機會達15%~25%。此外更提供多種績效獎金方案，包括月獎金、季獎金，以及其他激勵措施。完善制度不僅留才，更能吸引更多優秀人才，以提供顧客更卓越的服務。

為感謝全台主管夥伴於過去一年在營運、管理、廚藝與服務品質上的付出與卓越表現，瓦城泰統集團日前盛大舉辦「35週年集團主管菁英榮耀晚宴」，以「The Power of ONE」為主題，董事長徐承義親自出席頒獎，共頒發15獎項、表揚超過200位優秀主管夥伴，體現集團以「Made with Love, Share with the World 以愛創造，與世分享」為使命，持續打造更卓越的餐飲體驗，致力將溫暖美味傳遞全球。

徐承義表示，瓦城之所以能在快速變動的餐飲市場環境中持續穩健成長，關鍵就在於每一位同仁每天都用真心面對顧客、在每一項日常細節上堅持做到最好，讓「創造顧客心中最好的餐廳」不只是口號，而是每天都能被看見的成果。

除此之外，徐承義也於晚宴正式宣布，集團多年扎根台灣、穩健布局多品牌矩陣，如今正式跨出海外展店的第一步，美國首店「Very Thai USA」將於本月啟動試營運，成為瓦城泰統集團邁向國際舞台的重要里程碑，背後歸功於所有夥伴的專業與努力，讓集團能以更成熟的姿態走向世界。

另外，隨全球研發中心於近日正式啟用，集團營運能力再升級，透過整合菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全、物流管理五大功能，進一步提升營運效率；美國展店計畫的啟動，集團也將同步強化全球人才與跨國管理佈局，在世界舞台展現競爭力。



