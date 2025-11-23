明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
美國政府長達43日史上最久的關門，使延後公布的美國9月非農新增就業達11.9萬人，遠高於預期的5萬人，帶動美元指數反彈、金價一度自高點急挫近2％。FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，美元雖在短期因鷹派預期走升，但中長線仍可能因通膨下行與貨幣政策轉弱，相較黃金與白銀價格近期拉回，反而提供中長線逢低布局良機。
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市場並非全面強勢。若10至11月數據轉弱，聯準會可能在2026年初重啟降息循環。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析表示，聯準會息預期，加上實際收益率下降，以及地緣政治的不確定性，將進一步推升市場對黃金的購買需求，明年全球黃金買盤料續攀升。「2025年內金價升幅已接近60%，黃金是今年投資回報表現最佳的資產。」
瑞銀CIO團隊表示：「建議投資者在全球資產配置中繼續保持5%左右的黃金倉位，以緩衝潛在的系統性風險。」當前金價水平下，黃金仍是有效的投資組合對沖工具，若明年地緣政治及金融風險急劇上升，金價有望每盎司升至4900元。
