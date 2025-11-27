明年金髮老人經濟! 中信：台股三萬點仍可期、AI算力三題材看到2027年

中國信託證券投顧總經理陳豊丰。陳俐妏攝



邁入2026年，在關稅政策鬆綁，貨幣政策寬鬆支撐下，中國信託證券投顧預期，金髮老人經濟，為美國注入流動性，軟著陸下不至於衰退，預估台股明年獲利年增約20%,換算PER 約17.8倍，雖亦屬偏高但並非極端。台股擁有AI算力建置題材，貨幣政策，以及ETF籌碼面帶動，預期台股將先蹲後跳，長期多頭續創新高，明年第四季挑戰三萬點大關。

中信證券投顧表示，在多重因素匯集(降息、地緣政治、供應鏈重組、川普政府、全球經濟分化),美元展望偏弱。 美元若能維持低檔,有利國際原油需求回升，並加速全球經濟復甦,有利新興市場。歐洲、日本、韓國、台灣等，均可望受惠國際資金轉流入，明年展望正向。

從總經來看，中國信託證券投顧表示，全球經濟將是「金髮老人」軟著陸的樣態，經濟放緩抑制通膨，但不至於衰退。由於極端的關稅措施有所減少、全球央行普遍實行預防性降息,IMF將今年經濟成長率預估自先前的3%上修至3.2%,預期明年經濟成長率降至3.1%,今明兩年預期皆僅是小幅放緩,並預計全球通膨將持續下降。

中國信託證券投顧總經理陳豊丰分析，明年股市關注的三大重點就是AI，貨幣政策，以及籌碼面。第一點AI議題關鍵是算力，第二點寬鬆資金面有撐，第三點台股是否攻克三萬點大關仍看籌碼面。

Google已經演示Gemini所代表的算力不等於智力，帶動Google大漲。台灣供應鏈主要跟算力有關，以目前來看，算力到2027年的建置都沒有問題 ，因此未來仍會以台積電為首，帶領先進封裝，且又走到2奈米，產業地位更為鞏固。而台灣在投信 ETF產品拓展下對台股籌碼也有正向穩定性。

聚焦台股，今年台股獲利年增僅約7%,主因逾6成公司呈現衰退 ，台股創新高 逾6成個股跌破年線。但明年台股獲利年增約20%,仍由電子權值撐腰,不過貢獻比重有所降低,結構分化改善。非電與中小型,銜接低基期 + 關稅鈍化 + 降息,營運展望復甦轉佳,盤面有望轉趨欣欣向榮。

以台股趨勢來看，股市不會悲觀，降息趨勢下寬鬆資今有支撐，且 算力建置趨勢可一路到2027年，但股市就是產業發展訊息，跟籌碼交織，預期明年台股將呈現先蹲後跳，長期多頭續創新高，第四季有望看到三萬點大關。

