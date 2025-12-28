明年開罰 河濱公園禁入微電車

新北市府已公告並設置標示河濱園區禁止微型電動二輪車進入，違者自一一五年一月一日起依道交條例取締開罰。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為維護新北河濱公園內民眾安全，新北市府河濱公園公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至十二月卅一日止，自一一五年一月一日起，如有違規者將依道路交通管理處罰條例取締開罰，請民眾注意規定，以免觸法遭罰。

市府高灘處表示，新北市轄河濱公園已公告適用道交條例禁止汽機車進入，然微型電動二輪車在該條例規定中屬於自行車，非屬禁止進入車輛；但考量河濱園區為民眾重要之休憩活動場所，人潮眾多，且以自行車及行人為主，縱使微型電動二輪車以時速廿五公里行駛，仍易造成行人、用路人及民眾之危險，且有業者及民眾私自拆除限速設備，致有超速情形，更增危險。

廣告 廣告

新北市府已公告並設置標示河濱園區禁止微型電動二輪車進入，違者自一一五年一月一日起依道交條例取締開罰。（記者吳瀛洲攝）

高灘處指出，基於新北市及台北市為一日共同生活圈，河濱自行車道亦有串聯，台北市的河濱公園亦同步禁止微型電動二輪車進入。

河濱園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並於各進出點設置告示牌，勸導期至十二月卅一日，自一一五年一月一日起，如有違規者均得依道交條例裁處三百元至一千二百元罰款。