明年降息、推住房改革 川普畫大餅買人心 承諾迎經濟黃金時代

川普臨時全國演說，自誇經濟成績。 (圖／達志影像路透社)

美國總統川普在美東時間17日發表全國演說，用將近20分鐘的篇幅，反覆批評前總統拜登留下「最糟的美國」。川普上任至今接近11個月，他聲稱美國經濟已經從崩潰邊緣救回，還預告美國聯準會明年會大降息，還推出住房改革計畫，承諾會迎來美國經濟的黃金時代。

川普在演說中表示，他接手的是一團亂局，而他正在把它修好。他強調，一年前美國死氣沉沉，甚至準備要徹底失敗，但現在已成為全世界最火熱的國家。川普宣稱自己正在對抗特殊利益，大幅降低處方藥價格，並直接與藥廠以及多年來佔美國便宜的外國進行談判，將藥品與製藥產品的價格砍掉最多400%、500%甚至600%。此外，他也提到汽油價格現在每加侖已經低於2.50美元，在全國許多地方甚至降至每加侖1.99美元。他還指出，感恩節火雞的價格與拜登執政的去年相比已下跌33%，雞蛋價格自3月以來下跌82%，其他物品也都在快速降價。

然而，外媒立即進行事實查核，指出雖然雞蛋確實變便宜了，但通膨率仍高居3%，並未下降，失業率更攀升至4.6%，創下近4年新高。在通膨和就業兩大方面，不到30%的美國人認為國家正走在正確道路上。路透社民調也顯示川普的「淨支持度」轉為負25個百分點。儘管如此，川普仍堅持自己的觀點，表示民主黨政治人物讓民生雜貨成本飆升，但他正在解決這個問題，並宣稱在短短幾個月內，美國已從最糟變成最好。

川普特別自豪於他實施的關稅政策，吹噓這帶來了18兆美元的投資，吸引企業赴美設廠。他還宣布，因為關稅收入豐厚，將在耶誕節前發放「戰士紅利」給145萬名現役軍人，每人可獲得1776美元（約5萬6千台幣）。此外，川普預告明年將大幅降息，讓美國人借貸更容易。QI Research執行長Danielle DiMartino Booth認為，大型企業借款人會因降息25個百分點而受益，但汽車貸款、信用卡利率甚至房貸等需要更長時間才能感受到效果。StoneX集團首席策略師Kathryn Rooney Vera則指出，多年零利率與量化寬鬆政策讓房價上漲速度遠遠快過收入，這獎勵了年紀較大、現金充裕的家庭，卻把年輕買家鎖在門外。

川普不理會質疑聲音，在白宮設立「總統名人走廊」，為歷屆總統肖像下方新增介紹銘牌，他自己的銘牌寫著引領美國「黃金時代」，並以「最好的還在後頭」作為結語。對於前任總統拜登，川普不僅用「自動簽名機」取代肖像，還寫下「瞌睡喬」、「美國史上最糟糕的總統」、「美國史上最腐敗選舉中上任」等羞辱性評論。民主黨眾議員拉斯金批評這種行為幼稚、任性且混亂，並質疑川普把時間花在這些事情上的合理性。

