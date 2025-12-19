明年預算還沒審！立院三讀通過「114年國營事業預算」 總支出近7兆

記者楊士誼／台北報導

立法院三讀通過「114年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，亦即今年度的國營事業預算和基金。各項收入總計7兆4260億元；各項支出則為6兆9592億元。（圖／記者楊士誼攝影）

明年度中央政府總預算尚未審議，立法院今（19）日則三讀通過「114年中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，亦即今年度的國營事業預算和基金。各項收入總計7兆4260億元；各項支出則為6兆9592億元。

營業部分審查結果，總收入為3兆4514億5398萬8千元；總支出為3兆2920億3624萬8千元；減列稅前淨利1594億1774萬元。非營業部分，作業基金總收入2兆4354億9263萬元；總支出2兆3728億8688萬7千元；賸餘626億574萬3千元。

債務基金部分審查結果，基金來源9119億6125萬1千元；基金用途為9119億5923萬7千元，賸餘不變。特別收入基金審查結果，基金來源3463億6356萬1千元；基金用途3308億7692萬5千元。本期賸餘154億8663萬6千元。

資本計畫基金審查結果，基金用途386億2326萬3千元；短絀238億7590萬8千元。信託基金審查結果皆為「均照列」，基金則有舊制／新制勞退基金、公務員退撫基金、積欠工資墊償基金、資源回收管理基金一信託基金部分等17項，各項基金收入共2424億859萬1千元，支出則為131億91萬9千元，賸餘共2293億767萬2千元。

