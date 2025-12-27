明年預算開天窗！林楚茵轟藍白玩文字遊戲

▲明年預算開天窗！林楚茵點名藍白：玩文字遊戲「惡意罷工」。（圖／立法委員 林楚茵臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院至今未審總預算，25日重砲痛批藍白，立委林楚茵在臉書發文，直指藍白聯手讓國會「115年度總預算」陷入僵局，明年度總預算被鎖在程序委員會，讓政府運作面臨開天窗的危機。她指出，去年總預算雖有拖延，但至少在11月8日交付審查，今年藍白拖延三個月不讓預算付委，等同「惡意罷工」，更是名副其實的薪水小偷。

林楚茵批評藍白陣營玩文字遊戲，將現在的僵局與過去的審查進度混為一談。她強調，過去情況是審不完，而現在在野黨則是不給審。她直言，在野黨立委並非不懂法律，而是為了政治鬥爭故意為之，甚至不惜以「彈劾賴總統」來當作遮羞布。

廣告 廣告

《預算法》第51條總預算案「應」於會計年度開始一個月前由立法院議決，林楚茵痛批，藍白立委將攸關國家發展與人民福祉的政府預算，當作政治鬥爭的人質，抨擊在野黨「不是法盲就是鬼遮眼」。

林楚茵強調，這些被擋下的經費，全是為了民生建設與國家運作，若任由預算繼續卡關，2026年的各項施政將受阻。強烈要求藍白回歸理性，讓總預算案能順利交付審查。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

立院怠惰拒審預算？羅智強反嗆賴清德鐵石心腸：讓憲政運作陷危機

總預算一定要年底審完？媒體人列過去紀錄傻眼：憲法根本沒規定

總預算卡關！律師翻公民課本「秀這頁」 嗆爆藍白：有病