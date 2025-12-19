明年首季大案齊出 3大代銷推案逾2000億

央行7波金融信用管制重拳打擊下，2025年房市走過淒風苦雨的一年，但隨著美國降息及台股持續向上仰攻，近來百億大案規畫齊出，甲山林、新聯陽、遠雄房地產3大代銷合計，明年第1季推案金額可望突破2000億元，在業者預估房貸水龍頭額度可能鬆動及營建成本增加等因素影響下，明年房市將是個案及區域表現的一年。

土方處理成本 翻漲5倍

受政府打炒房政策影響，2025年房市被送進冷凍庫，但房價仍未大幅下修，主因自住的剛性需求支撐及營建成本上揚所致，業者觀察，以雙北房市來看，有些區段和建商品質好，房價還是比之前稍微來得高。

愛山林副董事長張境在表示，不僅物料、建材或是包括工資等整個成本都在上漲，預估未來建築成本持續增加，尤其是營建土方管制，許多建案挖出來的土方都沒有地方倒，推升土方處理成本一年多來最高翻漲5倍，在土方沒處可倒下，連帶使得部分個案地下室無法開挖，不僅延宕工期，增加的成本，也讓業者傷透腦筋。

建商指標大案 加速推出

儘管房市變數大，但建案仍是持續推出，住展發言人陳炳辰表示，2025年倒數計時，房市買氣未見轉機，卻見建商推出指標大案，加速搶進。他表示，近來可能就有許多破百億元指標大案推出，包括新北市中和區「左岸明珠」、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「遠揚之森Ａ⁺」、新店區央北重劃區「華固譽誠」、三重區「甲山林市政帝景」、泰山區塭仔圳重劃區 「百達莊園」及桃園市大有生活圈「安曼莊園」。

張境在表示，北市朱崙街總銷80多億元的「達欣文和苑」就賣得很好，產品規畫的話就是25坪到35坪，每坪售價100多萬元，另外，在內湖30億元的「富裔大湖」及京站後方的都美建設都更案，明年過完年後都會啟動銷售。

他表示，新北市還有三重「星河帝寶」總銷約50億元、「左岸明珠」約400億元、泰山區「當代帝寶」200多億，若再加上桃園A7「長耀辰」及新竹帝寶第5期，自建加代銷的建案總銷將超過1000億元。

張境在表示，在股市持續上漲及美國降息下，2026年房市整體看起來氣氛不錯，再加上一些房地產貸款放款額度下降，消費者在申貸上比以前要稍微容易一點，再加上市場仍以自住剛性需求為主，因此，他樂觀期待不動產市場能慢慢回溫。

自住剛性需求 房市回溫

新聯陽副董事長林徹人表示，台灣經濟狀況不錯，總體市值高，預估明年市場應該和今年差不多，但只要是有特色及指標性個案，都會有穩健的表現，在特定族群很敢消費下，部分豪宅產品銷售表現也相當不錯。

新聯陽董事長特助洪承表示，除「遠揚之森A⁺」和「華固譽誠」等案外，明年還有很多案子在籌備中，其中，國揚建設在高雄將推總銷120億元的案子，文心建設也在天母推案，總銷約80億元，初估明年上半年推案量應可望達700億元。

遠雄房地產表示，明年首季會推出新北板橋湳雅案總銷約90億元、高雄楠梓案則約115億元，第2季還有台南星鑽案總銷約94億元及北士科「泱玥二期」總銷約90億，上半年推案近400億元。