明年首季日、韓旅遊團費 較今年同期調降

記者李佩玲／臺北報導

中華民國旅行業品質保障協會今（21）日公布明年1至3月份各線旅行團團費參考價格，其中，國人喜愛的日本線，受惠日圓匯率維持低檔，售價較今年同期最高調降達10％；至於韓國，雖進入滑雪旺季，但也因團費及其他成本調降，價格較今年同期降幅最高達20％。

品保協會說明，日圓匯率維持低檔，旅行業者為刺激團體旅遊買氣，調降售價、壓縮利潤，明年首季日本團費的平日售價比今年同期下修約5％，過年最高峰2月14日至19日售價更比今年調降約5至10％，而3月20日春分後的櫻花旺季目前各家售價也比今年略低約3至5％。

韓國線方面，因進入韓國滑雪旺季，機票微調漲，但團費及其他成本調降，因此價格降幅約20％（春節除外）。品保協會表示，明年春節共有9天連假，預期帶動出國旅遊熱潮，韓國線除春節期間機票漲幅是平常的1倍多外，若選擇在寒假期間出發，價格相對可節省約1萬多元，不僅更划算，也適合安排親子旅遊，若想掌握CP值更高旅遊行程，建議選擇2月21日至28日之間出發，售價會更優惠親民。

此外，美加線則為傳統淡季期間，因機位供應充足，除春節特定日期仍屬高峰期外，跟今年同期約有3至8％的降幅；歐洲線則因飯店、車資、餐廳及匯率影響，團費與今年同期相較漲幅約3至5％；紐澳線部分，澳洲受匯率走跌影響，價格調降約8％，紐西蘭則因物價上漲，團費微漲約4％。

品保協會今日公布明年1至3月份各線旅行團團費參考價格。（記者李佩玲攝）