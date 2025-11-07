即時中心／潘柏廷報導

陸委會去年（2024）將兩項系統整併，並建置「國人赴中港澳動態登錄系統」，就是要加強對赴中港澳國人的急難救助服務；不過，今（7）日有媒體宣稱，陸委會明年（2026）編列赴中登錄系統相關預算約864萬元，對此，陸委會發聲明強調，維運預算僅編列30萬元，至於，所謂864萬元則是用於「完善國人赴中安全協處機制、維護及宣導國人使用登錄系統等相關經費」。

陸委會今日表示，有關國人赴中港澳登錄系統之維運預算，2026年編列僅新台幣30萬元，媒體以「陸委會明年編列赴中登錄系統相關預算約864萬元」，明顯誤解立法院預算中心評估報告內容之嫌。陸委會特此澄清，並希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。

廣告 廣告

對此，陸委會說明，考量機關年度預算有限，在不排擠年度施政之前提下，有關國人赴中港澳登錄系統的年度預算經費，每年僅能在2、30萬元的額度內勉力維持。

同時，陸委會提到，有關立法院預算中心評估報告已標明864萬元是用於「完善國人赴中安全協處機制、維護及宣導國人使用登錄系統等相關經費」，由陸委會已公開之預算書說明資料中，亦可見明確完整說明，864萬元包含兩大項目且主要是用於國人赴中港澳時發送至國人手機的「急難救助關懷簡訊」之「通訊費」834萬元。

至於媒體關注的「赴中港澳登錄系統」預算，陸委會也說明，屬於「一般事務費」，僅30萬元。特定媒體屢屢將兩項費用加總後，誤認該登錄系統每年需耗費860餘萬運營，實屬重大誤解，陸委會再度重申澄清，亦請各界莫再以訛傳訛。

此外，陸委會強調，政府尊重國人重視隱私及個資保護，不喜透露個人出國或赴中觀光旅遊行程，因此國人赴中港澳登錄系統採非強制性，國人可依意願自行決定是否利用該網頁登錄個人與緊急連絡人相關資料及聯絡電話，當發生天災、動亂、急難事件或有協尋需求時，政府能即時取得聯繫並提供必要的協助。政府對於國人登中的個資，絕對有充分的保護，不會外洩，請國人放心。

廣告 廣告

陸委會指出，自2023年陸委會建置該系統迄今年10月31日止，已有13萬5,079赴中人次進行登錄。2024年全年，國人赴中登錄共59,925人次，較2023年成長11.86倍，經統計自今年1月1日起迄10月31日止，國人赴中登錄共 70,114人次，較去年同期成長約25%。

陸委會也說，依交通部觀光署統計，2024年赴中計2,770,284人次，登錄比率約2.16%，2025年截至7月赴陸計1,797,364人次，登錄比率達2.57%，整體來說呈現成長趨勢。為提升國人對該登錄系統的認識與接受度，未來將持續透過官網、社群媒體、例行記者會、張貼海報或發送宣導品等多元管道， 向國人進行宣導及提醒，並規劃於今年好友港節及2026年高雄「香港年宵」活動，現場發放宣傳L夾宣導品。

另刊登農民曆、旅行公會會員手冊廣告，置於寺廟、座談會等適當場合供民眾索取，提升陸委會登錄系統能見度及加深國人印象，並鼓勵國人於赴中前可登錄陸委會「國人赴中港澳動態登錄系統」，以利政府可即時提供協助。

原文出處：快新聞／明年「赴中港澳登錄系統」維運預算達864萬？ 陸委會不忍曝真相

更多民視新聞報導

黃國昌十年前談年改「退休整天睡覺拿九成薪公平嗎？」 她嘆：深深覺得被背叛

藍白封殺NCC人事案！綠委嘆「明顯政黨意識」 曝2事受巨大影響

藍白持續封殺人事案致數部會癱瘓 中研院學者示警：最糟恐持續至2028

