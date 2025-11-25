明年「青年百億海外圓夢基金」旗艦計畫 外交部推半導體供應鏈韌性、主權AI

外交部研究設計會主任柯良叡。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 外交部今（25）日表示，明年將與教育部合作辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」年度旗艦計畫，主題包括外交部所推動的「榮邦計畫」中的「青年國際科技交流」，具體內容包括「半導體供應鏈韌性」、「主權AI」等相關領域做為旗艦計畫的主要目標，展現我國優勢科技產業。

外交部今上午召開例行記者會，研究設計會主任柯良叡在業務簡報談及「邦交國青年來台圓夢計畫」時表示，總統賴清德今年7月接見「計畫型」首批青年時，注意到兩週的課程見習成效恐較有限，因此指示相關單位延長課程時程，讓學員有更多時間深入了解台灣，學習專業知識。

廣告

柯良叡指出，因此「計畫型」第二梯次參加的拉美6友邦、23名青年，於今年10月28日至11月26日來台參加「永續觀光英語團」及「智慧農業西語團」，進行1個月的交流參訪。青年分別來自6個邦交國，進行相關的合作計畫及觀摩。今年兩梯次的「邦交國青年來台圓夢計畫」共吸引近70名邦交國青年來台交流，有助於深化我與友邦鏈結，並實踐「總合外交」架構下「固邦」和「榮邦」的政策目標。

此外，柯良叡表示，外交部配合教育部辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過我國各駐外館處開發本計畫更多的實習機會。他說，明年相關計畫已經公告，其中13項實施計畫是由外交部請駐外館處開發，提供青年前往希臘、義大利、荷蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、貝里斯、巴拉圭及瓜地馬拉等國實習機會，歡迎各位青年踴躍報名參加。

柯良叡並指，外交部明年也將與教育部合作辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」年度旗艦計畫，主題包括外交部所推動的「榮邦計畫」中的「青年國際科技交流」，具體內容包括「半導體供應鏈韌性」、「可信賴網路與數位治理」、「主權AI」及「新能源與碳權合作」等相關領域做為旗艦計畫的主要目標，展現我國優勢科技產業。

柯良叡指出，外交部配合教育部規劃於12月11日至14日在華山藝文特區舉辦「114年青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」，將在現場設置展示攤位，外交部亦將安排相關青年在本部攤位向外界介紹計畫成果，歡迎大家踴躍前往現場支持。

