明年 RAM 價暴漲，低階手機將返回 4GB 時代

消息源 @TrendForce 集邦咨詢發佈了最新報告，受2026年第一季度 RAM 價格上漲影響，全球智能手機和 Laptop 製造商將會有承擔非常大的成本壓力。消息源 @CFM 市場近期推出了2026年存儲市場展望報告，預計在2026年第一季度，Mobile eMMC/UFS的價格漲幅將達到 25%~30%，而 LPDDR4X/5X 的價格漲幅則可能達到 30%~35%。

面對相關影響，製造商可能將同步採取三大策略：產品漲價、規格降級與下調出貨量，行業的資源可能會向頭部品牌匯集。TrendForce 集邦咨詢發佈的報告中著重說明，各大品牌平衡成本的關鍵手段是「縮減規格」或「暫緩升級」，DRAM 的成本佔比較高，所以會是重點調整的部分。預計高階與中階產品的 DRAM 容量規格都會向最低標準靠攏，低階產品會成為受影響最深的價格區間。

根據 TrendForce 給出的分析，高階手機將會放緩往 16GB 推進的速度，中階手機可能將會逐漸失去 12GB 的規格，大概率會回落到 8GB，低階機型考慮到原廠可供應規格、成本極限，應會返回 4GB 時代。

高階 Laptop 出貨可能會集中在 16GB，中階仍以 8-16GB 為主，但出貨逐漸向 8GB 集中，低階 Laptop 受限於處理器兼容性與操作系統最低需求，短期內很難再下調。