明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
美國史上聯邦政府停擺最久的風波才剛落幕，另一次停擺危機似乎又將出現。國會山莊報(The Hill)14日報導，同意政府在關門43天之後重啟的參院兩黨協議並未解決即將到期失效的「歐記健保」(ObamaCare)保費補貼，引發民主黨人士不滿。國會通過的臨時預算開支法案將於2026年1月30日截止，越來越多自由派國會議員要求民主黨同僚到時候一定要向共和黨施壓，要求延長「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費抵稅，就算兩黨僵持導致聯邦政府再次停擺也在所不惜。
民主黨加州聯邦眾議員瓦爾加斯(Juan Vargas)說：「這回我們絕對要堅守底線，我們非這麼做不可。」他說：「我們如果不在健保方面協助民眾，會看到許多人失去健保，結果生病甚至死亡，或者看到民眾健保費用大幅提高。」瓦爾加斯說：「希望參議員們這次能夠勇敢一些，守住底線。」
日裔加州聯邦眾議員高野(Mark Takano)表示，健保補貼仍是重要議題，共和黨必須處理健保問題的壓力並未解除。
共和黨人士說已做好心理準備，「可負擔健保法」健保補貼是否延長恐有一場硬仗，可能導致聯邦政府再一次停擺。
極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)主席、共和黨馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)表示：「所有人都體認到，從目前法律來看，1月30日很可能出現另一次停擺。」
哈里斯說，正在推動能為聯邦政府自動撥款法案，如果支出法案引發爭議遲遲不能解決，政府可以自動獲得兩周的預算撥款。
民主黨認為，到明年1月他們的訴求可能更有影響力，因為屆時堅持參加健保的民眾被迫支付高漲的保費，而其他人則退保。
民主黨籍加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)說，如何決定其實很簡單。她說，健保補貼對美國人民的未來非常重要，2400萬美國人的健保保費明年恐將漲價兩倍到三倍。
