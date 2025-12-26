明年1月7日投票！「0050 正2」ETF將實施分割 近一周暴增57.7億申購

今年以來，00631L 已大漲 47%，投資人看好其漲幅能更勝 0050 優勢，00631L 近一周申購量暴增 57.7 億元，且因股價漲幅驚人，將於 1 月 7 日起進行分割投票，透過後可回到接近 20 元，更有利於操作。 （ETF示意圖）

[Newtalk新聞] 美國第三季 GDP 成長優於預期，耶誕行情開啟，標普 500 指數在聖誕節前攻上歷史新高。今（26）日台股續漲，大盤上攻 172.33 點，來到 28,544.31 點，ETF「股王」元大台灣50正2（00631L）也衝上354.45 元，上漲 1.59%。

今年以來，00631L 已大漲 47%，投資人看好其漲幅能更勝 0050 優勢，00631L 近一周申購量暴增 57.7 億元，且因股價漲幅驚人，將於 1 月 7 日起進行分割投票，透過後可回到接近 20 元，更有利於操作。

00631L 自 2014 年成立時的 20 元，飆漲至目前的 350 元，成立以來報酬率約 1,650%，遠超過同期間 0050 的 463%，不少熟悉槓桿機制的網友多認為，只要看好 0050 長期走多又能忍受波動，00631L 為更有效率的操作選擇，在一樣的上漲行情下，可放大 0050 的投資成果。

近期，PTT《Stock》版有網友分享，自己今年僅靠 00631L 為核心部位，再透過部份股票質押，再投入總獲利逾 8,000 萬元，羨煞眾人。有網友表示，「今年靠正2 一堆買房」、「太神啦！正2教」，更不少人感謝推崇以正2「槓桿」投資的大仁哥。其為一位長期推廣 00631L 的存股達人，在 FB 成立社團「台灣50正2（00631L）槓桿投資法研究社」，更出書詳解為何這檔槓桿型ETF的報酬率可達到 0050 的三倍，在經過各種分析後，認為 00631L 就是最強的一檔台股ETF。

不過，既然是主打「正2」的槓桿型ETF，投資人還是要知道00631L本身的風險比原形的 0050 更高。00631L 並非持有實體股票，而是透過台指期貨達成槓桿。這涉及期貨轉倉成本、管理費及再平衡成本。這些隱形成本可能在極端情況下侵蝕年化報酬。另外，所謂的「2 倍報酬」僅限於「單日」。長期持有的報酬並非簡單的原型指數 2 倍，會受複利效果影響，且當股市重挫時，跌幅也會放大約 2 倍。（像是大盤單日跌 5%，正二可能跌近 10%）

近年來，加權指數顯著大漲，許多市值型、甚至槓桿型ETF也跟進水漲船高，但當股市處於「盤整」（漲跌互見）時，槓桿型ETF的淨值會因複利偏移而產生損耗，連續暴跌還會導致資產大幅縮水，回升難度極高，導致表現可能輸給原型 0050，甚至出現指數沒跌、正二卻賠錢的情況。

元大投信日前公告，0050 正二將進行股票分割，預計 2026 年初投票，分割後每股單價將降低，雖不影響總市值，但會增加交易靈活性。有鑑於 0050、0052 分割後的股價表現，00631L 在宣布分割後，近一周申購量暴增 57.7 億元，顯示不少投資人已開始積極透過 00631L 布局。

依據 00631L 分割議程，今（26）日收盤持有的投資人都具有投票資格，投資人於 1 月 6 日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券 APP 點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於 1 月 7 日 07:00 至 1 月 26 日 23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至 1 月 26 日下午 16:30 止。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

