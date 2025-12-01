明年11/28別出國！原因曝光網友秒懂「急標行事曆待在台灣」

社群平台Threads自11月28日起湧現大量提醒貼文，網友紛紛發文呼籲「明年的今天，請先在行事曆上booking起來，出國旅遊的先避開，台灣不能少你一票」。相關貼文指出，2026年11月28日為九合一選舉投票日，提醒民眾避免安排出國行程，落實台灣民主，選出優秀的縣市首長執政。

根據中選會10月31日公告，2026年九合一選舉訂於11月28日星期六舉行。當天選舉項目包含各縣市首長、縣市議員、鄉鎮市各級代表、區長、村里長等九類地方公職。中選會預計明年8月31日至9月4日受理候選人登記申請，8月20日公告選舉資訊，10月底前抽籤決定號次，11月中旬開始公辦政見發表會。

自2014年起，九合一選舉固定於11月底週六舉行。目前各縣市仍處於政黨初選階段，相關討論熱度較低。由於投票日距今尚有一年，許多民眾已提前安排明年底行程，因此這波提醒潮格外引發關注。

相關貼文曝光後，網友反應熱烈。許多人表示完全沒意識到投票日期，紛紛在行事曆標記。有網友留言「昨天剛好還在想何時是投票日，今天就滑到這篇，已經記起來了」、「謝謝你告訴我，這真的很重要」。部分已購買機票的民眾則表示困擾，「糟了，我機票已經買了，不知道能不能退」。

這波自發性的「行事曆警報」持續在社群平台擴散，「11月28日這天哪裡都不去」、「絕對要去投票」成為共同口號。有網友強調，沒有什麼政治歸政治，此刻的自由得來不易，投票更是重要。也有旅遊派網友分享經驗，表示查機票前都會先確認投票日，避免因出國無法投票而後悔。

當選人名單公告與證書發放將於12月中旬至隔年1月初進行。這波提前一年的集體提醒潮，成功喚醒許多原本未注意選舉日期的民眾，顯示社群平台在公民參與上的影響力。

