明年11／28別安排出國！網友見原因立刻標記行事曆：這大事真的不能錯過
隨著2025年即將結束，不少民眾已開始籌劃新一年的旅遊計畫，然而明年有一個重要日期需要特別注意。一名網友在社群平台提醒大家，2026/11/28將舉行４年１次的「九合一大選」，呼籲民眾避免在該日安排出國行程，此貼文引發熱烈討論，許多人紛紛表示要將這個重要日期記入行事曆中。
2026選舉日期
一名網友在Threads平台發文表示，明年11/28是「決定你還要不要當台灣人」的重要日子，提醒大家先在行事曆標記這個日期，規劃出國旅遊時要特別避開11/28，因為「台灣不能少你一票」。
2026九合一選舉哪九個
九合一選舉是台灣重要的地方選舉制度，用於選出９種不同層級的地方公職人員，包括六都直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、原住民區長以及原住民區民代表等職務。
民眾積極回應投票意願
該則貼文獲得眾多網友熱烈回響，展現出民眾對於參與選舉的積極態度，「我是個政治冷漠的人，也幾乎不投票，也沒有黨派，但這次我會投下台灣未來的一票」「離島青年也返鄉投票！金門朋友們記得至少提前１個月訂購機票喔」「走過路過別錯過」「沒有什麼政治歸政治、追星歸追星、運動歸運動，我們此刻的自由得來不易，投票更是」「不止投票，還要拉票催票護台灣」「如果有遷戶籍的需求（工作，就學，搬家等等）也請記得抓４個月的設籍門檻，最好在７月初完成，或是等投完票再來處理」。
▲2026九合一選舉的投票日期為11/28。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
方向燈要打多久才能轉彎、變換車道？交通部給答案，做錯秒噴6000元
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
44歲納豆當爸了！明年６月迎巨蟹座寶寶，依依曝試管受孕歷程超辛苦
Sukiya牛丼買一送一！12月美食＋手搖優惠：再睡５分鐘、好市多通通有
