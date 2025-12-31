明年2月增班遭疑「跳過台中」 高鐵攤數據：每周僅5班未停

台灣高鐵民國115年2月2日起再增班，每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1134班。（本報資料照片）

台灣高鐵近日宣布，明年2月2日起再增班，新班表增開車次將採全新停靠模式，包括平日夜間首開台北－高雄直達車等。立委楊瓊瓔認為，台中為全線第二大站，不該被跳過，要求加停台中。高鐵公司回應，新班表每周1134班次，僅5班未停靠台中站，超過99％班次都有停靠台中站。

台灣高鐵因應旅客需求並提升服務品質，115年2月2日起再增班，每周增開夜間時段共計6班次南下列車，總班次將達1,134班。同時，新增開車次將採全新停靠模式，包括1985車次：每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站；此外，1575車次：週六晚間10：30自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

考量增班時段已近深夜，台灣高鐵公司特別採用彈性化的停靠模式，縮短桃、竹以及南部地區旅客返家時間，讓北上洽公、聚會、旅遊的民眾返家更快速、便利，歡迎旅客多加利用。

不過，楊瓊瓔指出，高鐵台中站是全線第二大站，還與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求。她強調，班表可以有分歧，原則不能走鐘，要求新增班表應加停台中。

對此，台灣高鐵說明，明年2月2日起，每周1134班次，僅5班未停靠台中站，超過99％班次均有停靠台中站，且新增1985班次之前5分鐘及後5分鐘均有列車停靠台中站，提供往返台中的旅客充足的運能。

台灣高鐵表示，觀察晚間旅運需求，南部旅客在平常日北上商務活動若持續到較晚，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，所以這次特別加開1985車次，以直達車模式運行，照顧南部旅客返家的需求。

