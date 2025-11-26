明年2月14日開訓備戰！日本武士隊「終極王牌」大谷翔平報到時間受矚目

體育中心／綜合報導



世界棒球經典賽明年3月將於東京巨蛋登場，尋求衛冕的日本武士隊預定將於2月14日開訓，期間會舉辦4場熱身賽；日前道奇「二刀流」大谷翔平確定再披國家隊戰袍，也讓外界相當關注大谷將於何時報到。





備戰世界棒球經典賽，日本國家隊在日前結束與韓國隊的交流賽後，預定將於明年2月14日至27日在宮崎市展開集訓，國家隊陣中選手將在這段期間集合報到，期間將與奪下日職總冠軍的軟銀、中日龍、歐力士和阪神進行自辦熱身賽。



日前大谷翔平在個人社群表態加入國家隊征戰，為尋求衛冕的日本武士隊注入強心針，也讓外界關注大谷前往日本武士隊報到的時間受關注，上屆經典賽大谷翔平因為國家隊與大聯盟春訓時間重疊，所以直到3月3日才回日本報到。

雖然大谷翔平方面展現參戰經典賽的強烈決心，不過目前為止道奇球團方面還沒給出正式答案，同時如果大谷真的要打經典賽，可能也無法以「投手大谷」身份上場投球，只能以「打者翔平」身份上場打擊。







