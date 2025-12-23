明年228連假離島管制航線 12/29起開放訂位

交通部民用航空局二十三日宣布，明（一一五）年二二八連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供一○四二架次，計八○九一三個座位數，並自十二月二十九日上午九時起開放訂位。

明年二二八假期自一一五年二月二十七日至三月一日有三天連假，民航局規劃二月二十六日至三月二日為航空疏運期，共計五天。民航局指出，二二八連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

各航線運能提供方面，澎湖航線五○六架次、三六○一八個座位數；金門航線四五○架次、三八九七四個座位數；馬祖航線八十六架次、五九二一個座位數；上述三離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供一○四二架次、八○九一三個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次二二八連假，於尖峰時段二月二十六日至二十八日臺灣出發往離島方向，以及二月二十八日至三月二日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。