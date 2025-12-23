明年3大疫苗新政 銀髮最受惠

疾管署宣布明年將採購2款共20萬劑流感免疫加強型疫苗，秋冬優先提供機構長者接種。（本報資料照片）

疾管署宣布115年疫苗3項新政策，將採購2款共20萬劑流感免疫加強型疫苗，明年秋冬優先提供機構長者接種；肺炎鏈球菌疫苗改打新版單劑，預計明年1月15日起兩階段上路，共約280萬人受惠；並將提高兒童、成人疫苗處置費至200元、150元，鼓勵院所提供疫苗接種服務。

疾管署長羅一鈞說明，經綜合評估成本效益及今年3月ACIP專家會議同意，疾管署將於明年秋冬導入首波20萬劑免疫加強型流感疫苗（含佐劑疫苗、高劑量疫苗），目前2種加強型疫苗均已取得國內藥品許可證，適用於65歲以上長者。

依疾病風險考量，將優先提供「長照及安養機構65歲以上長者」接種，加強保護力，降低機構流感重症和群聚感染。至於未來是否擴大至所有長者？羅一鈞說，目前長者流感疫苗接種率僅5成，可見長者對疫苗接受度有待提升，明年會先進行長者接種意願調查，考量整體預算、長者認知及接種狀況，決定後續應採購多少劑及提供對象。

今年3月、9月ACIP會議決議，同意將成人肺鏈疫苗，轉換為單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑），未來肺鏈疫苗僅需一劑，即可獲得完整保護，有助提升接種完成率。

羅一鈞指出，目前20價疫苗已取得國內藥品許可證，疾管署已採購15萬劑；21價疫苗預計於明年4月取得國內藥證。明年1月15日起將分2階段開打，公費對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲高風險對象，估計共約279萬人符合資格。

羅一鈞表示，現行提供預防接種合約院所公費疫苗每劑接種處置費為100元，考量幼兒常規疫苗接種事前評估耗費人力、內容複雜，經行政院核定，疾管署將調升接種處置費為6歲以下幼兒每劑200元、一般民眾每劑150元，已經增列8.4億元經費支應，預計明年3月1日實施。

另外，疾管署明年將釋出3千劑，效期至明年1月31日的4價流行性腦脊髓膜炎疫苗，明年1月1日至31日開放民眾至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費，可省下約1525元。