明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假

宜蘭礁溪知名的湯圍溝公園，非假日還是有不少民眾來泡泡腳。不少人說，平日的人潮相對較少，也比較輕鬆。

宜蘭遊客林小姐說道，「平日不用跟人家擠呀，覺得假日很塞車，我們平常沒什麼事就來走走。」

但當地攤商說，平假日人潮落差大，商機熱不起來。而為了刺激國旅熱度，交通部將從明年3月開始，包括平日住宿及生日等等，都有相關旅遊補助，也鼓勵國人要多休假。

交通部長陳世凱表示，「國人如果你有特休，可以在平日來休假的話，大家要勇敢去休假，我們當然，交通部這邊能夠做的是住宿補助的方案，希望鼓勵大家平日去住。」

廣告 廣告

陳世凱指出，交通部的補助方案是希望民眾多利用平日住宿；至於國旅房價過高，認為必須回歸市場機制，尊重商業行為。

而旅宿業者指出，假日住房率可突破9成，但平日約只佔一半，對於政府明年的住房優惠補貼方案，則是樂觀其成。

台東飯店業者威廉認為，「能夠在平日多一些優惠，包括地方政府的相關補助，或者是活動等等，跟飯店一起做結合搭配，都可以吸引更多客人。」

高雄遊客則提到，「平日人會比較少，我們自己比較不喜歡人擠人。」

民眾也表示，有補助是好事，但平日有時間出遊的，大多是退休的長輩，現在不少人還是週末休假居多，也認為國內景點應該從體質上做改變。

台中遊客呂小姐說：「國旅沒有多元，只是固定的、一樣的，各景點變化性不高，所以同樣的價格我會出國，比較好玩。」

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，「鼓勵的性質、公平的性質，盡量讓它能落實在平日，而且是讓大家便利於申請，整個名額應該要能夠普及。」

旅遊業者表示，國人旅行習慣集中在週末假日，也讓旅遊資源失衡。而透過補助或政策獎勵，增加平日的觀光誘因，才能有效提升國旅意願。