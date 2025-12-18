明年3月「預先委任」上路！一文看懂EZ WAY易利委怎麼註冊、如何操作？

近年來境外網購越來越盛行，為防止民眾個資遭冒用報關，財政部關務署宣布自2026年3月1日起，所有簡易申報進口快遞貨物，須在報關前完成「預先確認委任」。

明年3月起，民眾跨境網購下單後，必須先透過「EZ WAY易利委」APP確認報關資訊，預先完成委任報關，否則貨物將無法通關。至於「EZ WAY易利委」怎麼註冊操作？如何預先確認委任？本文帶你一起了解。

跨境網購新制上路 防堵冒名報關

關務署指出，過去曾發生快遞貨物通關後，民眾才發現個資遭冒用、報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹等情形。自2021年起，海關分階段推動「預先確認委任」，要求進口快遞貨物須先透過APP，完成線上委任報關才能進口。截至今年11月底，已有超過8成進口貨物適用該制度。

冒名報關案件大幅減少

隨著制度推動，冒名報關案件明顯減少。根據關務署統計，2023年有1723件冒名報關案件，2024年降至474件，今年1至10月僅剩39件，顯示預先委任措施有效遏止冒名報關情形。

EZ WAY易利委APP註冊步驟

註冊流程有以下2種方式：

方式一｜手機門號為本人名下

在APP上填寫國籍、手機號碼、姓名與身分證字號，選擇「是」（門號與本人相同），設定帳號、密碼及電子信箱，並在5G／4G行動網路(非wifi)環境下送出資料，經電信業者確認後即可完成註冊。

方式二｜手機門號非本人名下或特殊門號

在APP上填寫完基本資料後，選擇「否」（門號非本人）並設定帳號、密碼及電子信箱，上傳身分證正反面清晰照片，完成影像辨識後輸入簡訊驗證碼，約3個工作日審核通過後，即可完成註冊。

EZ WAY易利委APP註冊流程。（圖／翻攝自財政部關務署）

實名委任操作流程：

接收推播確認報關

1個手機門號僅能綁定1個身分證字號，當報關業者申報的收貨人姓名與手機門號符合實名認證，APP就會推播報關資料給收貨人，民眾即可在APP內進行線上確認。 查看報關內容

系統預設顯示近3個月的進口快遞資料。點選該筆分提單號碼，即可查看報關日期、報單號碼、分提單號碼、申報金額（含運費）及貨物品項與名稱。 確認是否相符

若實際購買內容與申報資料一致，點選「申報相符」即完成確認。 疑似冒名申報處理

若資料不符或有疑似遭冒名申報之疑問，先釐清近期是否有境外親友、境外網購平台(淘寶、蝦皮等)或代購業者、網購平台（露天拍賣、旋轉拍賣等）、賣家(FB、LINE)或親友以你的名義向國外訂購商品。若實屬為冒名申報，請點選「申報不符－遭冒名申報」，之後仍有以你的名義申報之進口報單，海關將加強查核，確保民眾個資及貨物安全。 查詢紀錄與通關進度

民眾可以點選「查詢更多」，依日期期區間查詢進口紀錄，或點選「查詢通關流程」，即可瞭解貨物通關程序。若貨物已放行出倉，表示已完成通關，請直接洽報關業者或運輸業者了解配送情形。

實名委任操作流程如上，點選申報相符即完成。（圖／翻攝自財政部關務署）

提醒民眾，同一納稅義務人於半年內，進口貨物完稅價格低於新台幣2000元以下者，可享6次免稅優惠。若貨物超過2000元以上，會按全額課徵關稅。

明年3月起預先委任將全面上線，跨境網購下單後，民眾須留意APP通知，確實核對報關內容是否與實際購買相符，完成報關後才能進口。即時確認不僅能保障自身權益，也能讓貨物通關更順利。關務署也呼籲民眾勿出借個資或帳號給不明人士使用，以免承擔違法進口責任。