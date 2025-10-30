明年4月訪中 川普：美中達成貿易協議將很快簽署 未談台灣議題

美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平睽違6年的會面今天(30日)落幕，川普會後指出，已經達成了貿易協議，並且很快就會簽署，但並未透露更多細節。此外，川普也表示會談中從未提到台灣。

川普在空軍一號上被記者問到，是否在會談中提到台灣議題，川普表示：「從未被提起。這實際上沒有被討論到。」

川普也被記者問到他認為多久可以簽署協議，川普回覆：「我認為相當快，我們有太多重大的障礙。」

川普隨後以更為堅定語氣宣稱：「我們達成一項協議。現在，每年我們將重新談判這項協議，但我認為這項協議將持續很長一段時間。」川普說：「這是一項一年協議，我們將在一年後延長它。」

此外，川普提到，美中雙方已同意，川普將在明年4月訪問中國，習近平隨後也將訪問美國，地點可能是佛羅里達州或華府。(編輯：許嘉芫)