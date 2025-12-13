明年5月疫情恐再起！疾管署元旦起擴大新冠公費接種對象

流感與新冠疫情同時襲擊全球，專家呼籲應重視疫苗接種！台灣單週流感就診人次已達8.5萬，農曆春節恐達高峰；疾管署也預警明年5月新冠疫情可能再起。然而，民眾對新冠疫苗接種意願低落，尤其是年輕族群。為因應疫情風險，疾管署宣布自明年元旦起，擴大公費新冠疫苗接種對象至6個月以上民眾。醫師建議，出國、接觸重要人士、年長者、免疫力較弱者及兒童都應盡量接種，以降低重症風險。

新冠疫情，預估在明年５月再起。（圖／TVBS）

隨著天氣轉涼，咳嗽症狀的患者明顯增多，冬季成為病毒流行的高峰期。根據最新統計，類流感門急診就診人次單週已達8萬5213人次，預計跨年後將持續上升，在農曆春節期間達到高峰。新冠病毒方面，單週就診人次為1102人次，疾管署預估明年5月疫情將再度升溫。儘管官方建議民眾「左流右新」（左手打流感、右手打新冠疫苗），但實際上民眾對流感疫苗的需求遠高於新冠疫苗。截至12月9日，流感疫苗已接種641萬人次，剩餘疫苗僅26.8萬劑。

疾管署先前呼籲可以流感和新冠疫苗同時接種，但醫師觀察，接種新冠疫苗的人並不多。（圖／TVBS）

基層醫療協會理事長林應然表示，今年流感呈現全球流行趨勢，特別是A型流感威脅更大。即使是高風險族群，也普遍不願接種新冠疫苗，主要是因為當前新冠疫情相對緩和。國際上，英國流感住院患者單週增加55%，出現被稱為H3N2的「超級流感」，當地醫療網絡已處於極度緊張狀態。日本流感流行期比去年提前1個月，每個醫療機構通報的患者數創下今年新高。韓國的流感疫情也高於近6年同期水平。這些全球數據顯示，流感疫情確實比新冠更為嚴峻。

流感疫情侵襲全球，包含像是日本依舊在流行期。（圖／TVBS）

自11月12日開始，台灣新冠疫苗累計接種僅151萬人次。雖然2025年，65歲以上長者接種人數達93.3萬人，比去年增加30.7%，50至64歲族群也比前一年增加19.3%，但年輕人的接種意願仍然偏低。小兒科醫師莊宇龍認為，民眾對新冠的警覺性確實較低，但新冠病毒仍在社區中持續傳播。考慮到明年春節親友團聚高峰期，加上病毒可能發生變異，新冠傳播風險可能會增加。

因應這種情況，疾管署宣布擴大新冠公費疫苗接種對象，從明年1月1日至2月28日，6個月以上的民眾都能接種，目前兩種疫苗品牌共有134.4萬劑可用。莊宇龍建議，計畫出國、與重要人士接觸、年長者、免疫力較弱者以及兒童都應盡量接種新冠疫苗。他強調，雖然接種疫苗不能完全防止感染，但至少能有效降低感染後發展為重症的機率。

