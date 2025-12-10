明年5縣市有望「藍天變綠地」？徐國勇有信心：現在每個都戰戰兢兢

對於媒體人分析明年藍營5縣市有望翻轉變綠地，民進黨秘書長徐國勇表示，每個縣市他都戰戰兢兢。（資料照片／李智為攝）

2026九合一選舉進入倒數，資深媒體人黃暐瀚分析，民進黨推出第一波縣市參選人時，就看得出來2026民進黨不只守，還想攻，並列出綠營有望翻轉藍營5縣市，分別為宜蘭、台東、嘉市、竹縣、彰化。對此，民進黨秘書長徐國勇今天（10日）受訪時回應，記者一講他信心十足，感謝他幫民進黨加油，現在每個縣市他都戰戰兢兢，總統賴清德也是，希望每個縣市都能得到很好成績。

資深媒體人黃暐瀚昨天在臉書發文分析，早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻。目前藍營攻五綠「嘉縣、台南、高雄、屏東、澎湖」，綠營則搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」，這是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。

對此，民進黨秘書長徐國勇今天下午出席黨青年局會員大會前接受媒體訪問時表示，自己還沒想到，但記者一講他信心十足，感謝記者幫忙加油。事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，總統賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績，尤其有些縣市綠營希望能夠重回執政，這是民進黨所設定的目標，這部分他們會努力。

對於日前民調指出，綠營在台北市長人選中，王世堅跟蔣萬安差距最小，徐國勇認為，民進黨台北市人才相當多，現在正在綜合評估，選對會正在評量中。至於任何民調，他們都聽到了，民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選。

徐國勇補充，選對會下下禮拜就會開會，開完會後就會把相關決定提給中執會通過，由賴清德親自開記者會向各位媒體朋友報告。



