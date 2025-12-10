明年5縣市有望「藍天變綠地」？ 徐國勇：每個都戰戰兢兢

民進黨秘長徐國勇。資料照。李政龍攝



針對2026地方選情，資深媒體人黃暐瀚今（12/10）天在臉書發文分析，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣都是有機會「藍天變綠地」的區域。對此，民進黨秘書長徐國勇回應，自己跟總統、黨主席賴清德都戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。

民進黨今天下午舉辦黨青年局會員大會，徐國勇出席時被問到，台北市長民調顯示，立委王世堅跟現任市長蔣萬安差距最小，他表示，民進黨人才相當多，選對會正在綜合評估中；不過民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選。

至於黃暐瀚點名5個縣市有望藍天變綠地，徐國勇說，事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績，尤其有些縣市，尤其有些縣市希望能夠重返執政，這是民進黨所設定的目標，他會努力。

另一方面，內政部近日對小紅書發布為期1年網路停止解析及限制接取命令，遭中國網友反嗆違反自由民主，徐國勇反擊表示，中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情，「中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路？」

徐國勇指出，中國人民想上個網還要翻牆，這才叫極端、極權、不自由，「有什麼資格來批評自由民主的台灣？中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。」

徐國勇強調，禁小紅書是因為詐騙集團利用小紅書做工具，而且詐騙行為有些是跨境，全世界必須合作偵破，但可是小紅書都不配合，造成詐騙橫行、無法偵破，政府希望業者提供相關訊息也被拒絕，而且是連回答都不回答，從法律上態度來講，就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責。

