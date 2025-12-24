明年AI晶片銷售料突破1兆美元 美銀點名6家巨頭引領風騷

首次上稿 12-24 23:43更新時間 12-25 05:54

〔編譯魏國金／台北報導〕美國銀行(BofA)分析師艾亞(Vivek Arya)指出，人工智慧(AI)狂潮不僅沒有降溫，反而更火熱。他說，目前AI產業僅處於10年轉型期的「中期」階段，而輝達、博通等6家公司正引領這場轉型。

雅虎財經報導，艾亞在標題為《展望2026年：波動，但依然樂觀》的報告中預測，全球半導體銷售將年增30%，最終推動該產業在2026年突破1兆美元(31.43兆台幣)年銷售里程碑。

他尤其看好「擁有以利潤結構量化的護城河」公司，除了輝達與博通外，他強調，其他4家半導體巨擘：科林、科磊、亞德諾半導體與益華電腦是他2026年的首選個股。

艾亞表示，「我常說，投資半導體非常簡單。你不需要任何賣方分析師，只要把所有公司按毛利率排序，然後買進前5名，你的選擇就不會錯得太離譜」。

美國銀行估計，至2030年，AI資料中心的潛在市場規模將超過1.2兆美元，這意謂複合年均成長率(CAGR)38%，光是AI加速器就蘊藏9000億美元的市場機會。

儘管這些數字驚人，市場仍對於AI資料中心的昂貴成本謹慎以對。一座典型的1吉瓦設施需要高達600億美元的資本支出，當中約一半直接流向硬體。

然而，艾亞對此仍感到樂觀，認為目前的支出「既是進攻也是防禦性」。換言之，大型科技公司別無選擇，只能投資以保護期限有的帝國。

全球市值最大公司輝達今年以來股價已上漲40%，艾亞說，不應將輝達與傳統晶片製造商相提並論，一般晶片的平均價格為2.4美元，但輝達的圖形處理器(GPU)售價約3萬美元。

如果輝達是AI的大腦，那麼博通就是神經系統。博通股價今年迄今已上漲超過50%，該公司已從一家元件供應商，轉型為市值達1.6兆美元的AI基礎設施支柱。

他表示，上述6家公司之所以是他2026年的首選，是因為它們都擁有主導市場的市占率，通常在70%至75%之間。他說，「看看任何技術領域的領導者，往往會發現它們擁有這樣的市占率，這其實是常態」。

